Агрохолдинг из РФ построит в Узбекистане тепличный комплекс за 300 млн евро

В комплексе в Сурхандарьинской области планируют ежегодно выращивать более 400 тонн томатов на каждом гектаре теплиц.

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Российский агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" в 2019-2022 годы построит в Сурхандарьинской области тепличный комплекс стоимостью более 300 миллионов евро, сообщила во вторник пресс-служба компании "Узбекозиковкатхолдинг".

Располагаться комплекс будет в Кизирикском районе Сурхандарьинской области.

На первом этапе проекта в августе 2019 года российская компания планирует инвестировать в строительство современных высокотехнологичных теплиц пленочного типа по выращиванию помидоров на площади 50 гектаров около 40 миллионов евро. Также будет создана инженерная, транспортная и технологическая основа под развитие следующих очередей. Генеральный подрядчик проекта — иностранная инжиниринговая компания ASP ASIA.

В следующие три года планируется возвести и запустить в эксплуатацию около 3,2 миллиона квадратных метров теплиц на площади более 300 гектаров. Компания планирует собирать более 400 тонн томатов с каждого гектара теплиц в год. Овощи будут напрямую поставлять в крупнейшие российские торговые сети.

Для первоначальной профессиональной подготовки персонала на свой пилотный проект "ЭКО-культура" создала учебно-практический курс на базе своего производственного комплекса в Ставропольском крае.