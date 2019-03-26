Агрохолдинг из РФ построит в Узбекистане тепличный комплекс за 300 млн евро

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Российский агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" в 2019-2022 годы построит в Сурхандарьинской области тепличный комплекс стоимостью более 300 миллионов евро, сообщила во вторник пресс-служба компании "Узбекозиковкатхолдинг".
Располагаться комплекс будет в Кизирикском районе Сурхандарьинской области.
В следующие три года планируется возвести и запустить в эксплуатацию около 3,2 миллиона квадратных метров теплиц на площади более 300 гектаров. Компания планирует собирать более 400 тонн томатов с каждого гектара теплиц в год. Овощи будут напрямую поставлять в крупнейшие российские торговые сети.
Для первоначальной профессиональной подготовки персонала на свой пилотный проект "ЭКО-культура" создала учебно-практический курс на базе своего производственного комплекса в Ставропольском крае.