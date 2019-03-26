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Авиакомпания "Якутия" назвала сроки восстановления рейсов в Узбекистан

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Росавиация 25 марта сняла с авиакомпании "Якутия" ограничения на международные перелеты.

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Авиакомпания "Якутия" в апреле планирует возобновить перелеты в Узбекистан, сообщили в пресс-службе.

Росавиация с 5 ноября 2018 года запретила авиакомпании "Якутия" осуществлять международные перевозки до устранения выявленных недостатков. Перевозчик сообщил, что принял план по их устранению. Основанием для введения ограничения стали нарушения, в числе которых — недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустраненные неисправности в самолетах.

Росавиация 25 марта сняла с авиакомпании ограничения на международные перелеты. По словам гендиректора авиакомпании, Владимира Горбунова, в апреле будут возобновлены перелеты в рамках международной программы в Харбин (Китай), Сеул (Южную Корею), Ташкент (Узбекистан), Токио (Японию).

"Помимо этого, компания приступит к выполнению чартерной программы, в которую войдут полеты в Китай (в Бэйдайхэ из Якутска, Читы, Благовещенска, в Вэйхай - из Хабаровска и Благовещенска) и Южную Корею (Янгянг, Чхонджу, Чеджу из Владивостока и Хабаровска)", - отметили в пресс-службе.

Сейчас "Якутия" продолжает подготовку к весенне-летнему периоду.

Воздушный флот авиакомпании "Якутия" состоит из пяти самолетов типа Boeing 737-800, шести самолетов Ан-24РВ, трех самолетов DHC-8-311 и четырех RRJ-95LR-100.

 




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