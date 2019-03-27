Узбекистан будет поставлять миндаль в Малайзию

Узбекский миндаль станут поставлять в малайзийскую торговую сеть под брендом Baraka Istithmar.

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Узбекистан запустит поставки миндаля в Малайзию, пишет Podrobno.uz.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев посадил ореховое дерево на плантации в Кашкадарье

Накануне Наманганскую область посетил владелец крупной торгово-промышленной компании Baraka Istithmar Абдуллах Юсуф Аль Кадхи. Он провел переговоры с первым замхокима области и руководителями фермерских хозяйств.

В ходе этих встреч стороны подписали экспортный контракт по поставке узбекского миндаля в малайзийскую торговую сеть под брендом Baraka Istithmar.

Сумма контракта составила два миллиона долларов.

Ранее компания Baraka Istithmar договорилась о реализации экспорта из Хорезмской области сухофруктов в Малайзию.