18:45 27 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Продажа орехов

Узбекистан будет поставлять миндаль в Малайзию

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
35 0 0

Узбекский миндаль станут поставлять в малайзийскую торговую сеть под брендом Baraka Istithmar.

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Узбекистан запустит поставки миндаля в Малайзию, пишет Podrobno.uz.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил ореховые и миндальные плантации, создаваемые обществом с ограниченной ответственностью Sag agro Yakkabog Яккабагского района
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посадил ореховое дерево на плантации в Кашкадарье

Накануне Наманганскую область посетил владелец крупной торгово-промышленной компании Baraka Istithmar Абдуллах Юсуф Аль Кадхи. Он провел переговоры с первым замхокима области и руководителями фермерских хозяйств.

В ходе этих встреч стороны подписали экспортный контракт по поставке узбекского миндаля в малайзийскую торговую сеть под брендом Baraka Istithmar.

Сумма контракта составила два миллиона долларов.

Ранее компания Baraka Istithmar договорилась о реализации экспорта из Хорезмской области сухофруктов в Малайзию.

Теги:
Малайзия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Бруклин и Ромео Бекхэм
Будущее Голливуда: самые обсуждаемые дети знаменитостей
В Казахстане 85-летняя бабушка уже полгода живет в больнице
Старость не в радость: в Казахстане родня бросила бабушку в больнице
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054