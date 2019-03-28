Названы сроки, в которые банки Узбекистана начнут принимать карты "Мир"

Продолжением взаимодействия российской и узбекской платежных систем должен стать прием карт UzCard в инфраструктуре российских банков.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Российская платежная система "Мир" и узбекская UzCard подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий начало приема карты "Мир" банками Узбекистана до конца 2019 года, сообщается в релизе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Договор предусматривает организацию приема карт "Мир" в инфраструктуре банков – участников платежной системы UzCard до конца 2019 года. Планируется, что продолжением взаимодействия двух платежных систем станет также обеспечение приема карт UzCard в инфраструктуре российских банков – участников платежной системы "Мир", - говорится в релизе.

Сотрудничество платежных систем двух стран даст UzCard возможность использовать технологии платежной системы "Мир", в том числе выпускать карты с платежным приложением "Мир".

Национальная система платежных карт - оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. По оценке ЦБ РФ на конец января, эмиссия национальных платежных карт "Мир" достигла примерно 53 миллионов штук.