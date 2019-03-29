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Мавзолей Надж-ад-дин-Кубра

В Хорезме пройдет международный инвестиционный форум

© Sputnik / Владимир Вяткин
Экономика
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Ожидается, что форум станет площадкой для налаживания и развития партнерских отношений между деловыми кругами Узбекистана и других стран.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Ургенче 5-6 апреля пройдет международный инвестиционный форум. В нем примут участие представители профильных министерств и ведомств Узбекистана и других стран, хокимията области, финансово-кредитных учреждений, дипкорпуса и международных организаций, аккредитованных в стране, а также иностранные предприниматели и доноры, ведущие региональные и зарубежные СМИ.

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Мероприятие организовали Министерства инвестиций и торговли, иностранных дел, Госкомтуризма и хокимият области.

В программе форума — кооперационная биржа, выставка отечественной продукции и презентация туристического потенциала региона, рассказали организаторы.

Как отметили организаторы, Хорезмская область имеет удобное географическое расположение. В формировании валового регионального продукта доминируют производство сельхозпродуктов и их переработка (30,7%), оказание услуг (44,6%), промышленность (17,4%), строительство (7,3%).

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На территории области находится свободная экономическая зона "Хазарасп", участникам которой предоставляются налоговые и таможенные льготы на срок от трех до десяти лет.

Перспективными отраслями являются производство строительных материалов, электротехнических изделий, текстильная и фармацевтическая промышленность, переработка сельхозпродуктов и машиностроения. В настоящее время в области функционируют 77 предприятий с участием иностранных инвестиций, в том числе CocaCola и GM Uzbekistan.

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Одна из самых быстро развивающихся сфер в Хорезме — туризм. В области находится город Хива, где можно увидеть уникальный музей под открытым небом "Ичан-Кала". В 1967 году он был объявлен архитектурным музеем-заповедником, а в 1990 году первым в Центральной Азии был внесен в список ЮНЕСКО как всемирное культурное наследие.

Ожидается, что предстоящий форум станет площадкой для налаживания и развития партнерских отношений между деловыми кругами Узбекистана и других стран.

Теги:
Хива, Туризм, инвестиционный форум, Форум, Ургенч, Хорезм



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