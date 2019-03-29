В Хорезме пройдет международный инвестиционный форум

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Ургенче 5-6 апреля пройдет международный инвестиционный форум. В нем примут участие представители профильных министерств и ведомств Узбекистана и других стран, хокимията области, финансово-кредитных учреждений, дипкорпуса и международных организаций, аккредитованных в стране, а также иностранные предприниматели и доноры, ведущие региональные и зарубежные СМИ.
В программе форума — кооперационная биржа, выставка отечественной продукции и презентация туристического потенциала региона, рассказали организаторы.
Как отметили организаторы, Хорезмская область имеет удобное географическое расположение. В формировании валового регионального продукта доминируют производство сельхозпродуктов и их переработка (30,7%), оказание услуг (44,6%), промышленность (17,4%), строительство (7,3%).
Перспективными отраслями являются производство строительных материалов, электротехнических изделий, текстильная и фармацевтическая промышленность, переработка сельхозпродуктов и машиностроения. В настоящее время в области функционируют 77 предприятий с участием иностранных инвестиций, в том числе CocaCola и GM Uzbekistan.
Ожидается, что предстоящий форум станет площадкой для налаживания и развития партнерских отношений между деловыми кругами Узбекистана и других стран.