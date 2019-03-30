В Центробанке России прокомментировали отказ Узбекистана от монополии UzCard

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Первый заместитель председателя ЦБ России Ксения Юдаева заявила, что создание Национального межбанковского процессингового центра в Узбекистане позволит обеспечить граждан страны одинаковыми банковскими услугами.

"Создание единого национального сервиса, к которому все банки подключаются, дает возможность выровнять условия конкуренции, а также дает всем гражданам одинаковые услуги, вне зависимости от того, в каком банке они обслуживаются", - сказала Юдаева в интервью телеканалу "Узрепорт ТВ".

Она отметила, что в 2014-2015 годах в России появился процессинговый центр, который осуществляет процессинг по карточкам международных систем. Именно на его базе стала выпускаться национальная карта "МИР". Кроме того, по ее словам, система быстрых платежей позволила создать единое национальное платежное пространство.

В Узбекистане сегодня работает Единый республиканский процессинговый центр под брендом UzCard. Однако в связи с тем, чтобы предотвратить монополию в этом направлении, президент страны подписал постановление в 2018 году о том, чтобы создать национальный межбанковский процессинговый центр. Он займется обеспечением информационного и технологического взаимодействия между банками — участниками расчетов по локальным и международным банковским картам, а также с международными платежными системами.