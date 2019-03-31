Узбекистан переведет кирпичные заводы с газа на альтернативное топливо

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Узбекистан планирует перевести заводы по производству кирпича и цемента, цеха по изготовлению извести, котельное оборудование предприятий и тепличных хозяйств на использование альтернативных видов топлива, говорится в проекте постановления правительства.

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В документе уточняется, что "энергоемкость отечественной экономики остается высокой, уровень диверсификации потребляемых топливно-энергетических ресурсов не отвечает мировым тенденциям вовлечения в промышленное производство возобновляемых источников энергии, в структуре потребления первичных видов топлива доминирует доля природного газа".

"На местах не должным образом организованы работы по переводу технологий заводов на использование альтернативных видов топлива. При этом расчетами подтверждается, что перевод на уголь заводов по производству кирпича позволяет высвободить природный газ в объеме около 1,5 миллиарда кубометров, а цехов по изготовлению извести – 668 миллионов кубометров", – отмечается в постановлении.

Для изменения ситуации эти объекты планируется перевести с газа на использование других альтернативных видов топлива – угля, угольных и древесных брикетов и паллетов, биогаза и других.

Специальная комиссия до 1 июня 2019 года осуществит инвентаризацию и сформирует список объектов, подлежащих переоборудованию на использование альтернативных видов топлива.

Кроме этого, до конца года в республике закроют предприятия, использующие энергетически неэффективное и энергоемкое котельное оборудование.

Также с 1 января 2020 года "Узнефтегазинспекция", "Узэнергоинспекция", "Узтрансгаз" прекратят поставку природного газа предприятиям, которые не переоборудуют объекты на использование альтернативных видов топлива.