Регионы Узбекистана и Орловскую область свяжут общие проекты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков получил приглашение на международный инвестиционный форум, который пройдет в Джизаке 30-31 мая.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Наманганская и Джизакская области Узбекистана намерены реализовать совместные проекты с Орловской областью. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики по итогам визита в регион посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова.

Представитель республики встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, стороны обсудили перспективы двустороннего регионального сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"На начальной стадии предусматривается запуск совместной работы с хокимиятами Джизакской и Наманганской областей, которые имеют огромный потенциал и взаимный интерес к развитию сотрудничества с Орловской областью", — говорится в публикации.

Андрею Клычкову было передано приглашение для участия в международном инвестиционном форуме 30-31 мая в Джизаке.

Ботиржон Асадов также выразил готовность расширить и активизировать долгосрочные партнерские связи между узбекскими предприятиями и крупными торговыми сетями Орловской области.

Деловая часть программы визита дополнилась презентацией экономического и туристического потенциала Узбекистана для представителей более чем 30 компаний региона. Узбекская делегация также ознакомилась с деятельностью крупных компаний-производителей и предприятий розничной торговли региона.