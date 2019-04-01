Для пюре и драников: сколько картофеля хочет вырастить Узбекистан

Республика планирует в 2019 году произвести свыше двух миллионов тонн овощей.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Узбекистан в 2019 году планирует вырастить 1 млн 490 тысяч 660 тонн картошки, следует из постановления правительства о рациональном размещении сельскохозяйственных культур и прогнозных объемах производства продукции на урожай в 2019 году.

В соответствии с постановлением, в этом году в Узбекистане планируют в целом разместить овощные культуры на 135 641 гектарах, бахчевые - на 60 156 гектарах. Республика собирается произвести 2 млн 875 тысяч 640 тонн овощных и 1 млн 59 тысяч тонн бахчевых культур.

В междурядьях на 57 292 гектарах разместят 853 тысячи 905 тонн овощных, бобовых и бахчевых культур.

© Sputnik / Антон Денисов В Ташкенте заработает завод по производству картофеля фри

На 824 350 гектарах земли, высвобождаемой из-под зерновых колосовых культур, посадят повторные сельскохозяйственные культуры. За счет этого планируют произвести 10 млн 448 тысяч 780 тонн продукции, в том числе 789 тысяч 189 тонн картофеля. На земли, высвобождаемые из-под зерновых колосовых культур, направят 4 млрд 292 млн 707 тысяч сумов.

В 2019 году в республика планирует произвести 13 млн 396 тысяч 437 тонн сельскохозяйственной продукции, из которой 1 млн 858 тысяч 789 тонн будет экспортировано. Оставшиеся 7 млн 784 тысячи 537 тонн направят на внутренний рынок.

Будет произведено 1 млн 490 тысяч 660 тонн картофеля, из них 1 млн 56 тысяч 903 тонны предназначены для внутреннего потребления.