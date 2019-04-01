"Узбекнефтегаз" обсудил финансовое сотрудничество с "ВТБ Капиталом"

Представителям российского банка рассказали о системной подготовке "Узбекнефтегаза" к получению международного корпоративного рейтинга от ведущих мировых рейтинговых агентств.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Руководство "Узбекнефтегаза" и делегация инвестбанка "ВТБ Капитал" обсудили в Ташкенте вопросы финансового сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекской компании.

В повестку дня вошло обсуждение вопросов подготовки повышения прозрачности деятельности АО "Узбекнефтегаз" в соответствии с международными требованиями и корпоративными принципами ведения бизнеса.

Представителям российского банка рассказали о проводимой "Узбекнефтегазом" системной подготовке к получению международного корпоративного рейтинга от ведущих мировых рейтинговых агентств.

© Sputnik / Илья Питалев СП "Газпрома" и "Узбекнефтегаза" вышло на новые объемы добычи газа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в январе 2018 года поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу по получению кредитного рейтинга компании и выходу на зарубежные рынки. Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и со-букраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала".

Мощности АО "Узбекнефтегаз" сейчас позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% - до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1% - до 59,842 миллиарда кубометров.