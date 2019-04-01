"Узбекнефтегаз" обсудил финансовое сотрудничество с "ВТБ Капиталом"

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Руководство "Узбекнефтегаза" и делегация инвестбанка "ВТБ Капитал" обсудили в Ташкенте вопросы финансового сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекской компании.
В повестку дня вошло обсуждение вопросов подготовки повышения прозрачности деятельности АО "Узбекнефтегаз" в соответствии с международными требованиями и корпоративными принципами ведения бизнеса.
Представителям российского банка рассказали о проводимой "Узбекнефтегазом" системной подготовке к получению международного корпоративного рейтинга от ведущих мировых рейтинговых агентств.
Мощности АО "Узбекнефтегаз" сейчас позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% - до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1% - до 59,842 миллиарда кубометров.