Apple и не снилось: какая компания стала самой прибыльной в мире

Компания заработала больше, чем Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятые.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco признана самой прибыльной в 2018 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Moody's и Fitch.

По данным экспертов, чистая прибыль компании составила 111,1 миллиарда долларов.

© Sputnik / Евгений Биятов Сколько стоит вся российская нефть – данные Минприроды

Этот показатель значительно превышает результаты Apple и Samsung, расположившихся на второй и третьей строчках рейтинга. Так, по данным Moody's и Fitch, за прошлый год эти компании заработали 59,5 и 35,1 миллиарда долларов соответственно.

Как отмечает Bloomberg, чистая прибыль Saudi Aramco больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых.

В конце декабря Минфин Саудовской Аравии заявил, что ждет роста нефтяных доходов на 9% по сравнению с бюджетом 2018 года — до 662 миллиардов саудовских риалов (около 178 миллиардов долларов).

Финансовые показатели Saudi Aramco не разглашались с момента основания компании в 1988 году. Они были раскрыты лишь перед выходом компании на рынок облигаций, который намечен на эту неделю.