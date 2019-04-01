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Добыча нефти

Apple и не снилось: какая компания стала самой прибыльной в мире

© AP Photo / Hasan Jamali
Экономика
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Компания заработала больше, чем Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятые.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco признана самой прибыльной в 2018 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Moody's и Fitch.

По данным экспертов, чистая прибыль компании составила 111,1 миллиарда долларов.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Этот показатель значительно превышает результаты Apple и Samsung, расположившихся на второй и третьей строчках рейтинга. Так, по данным Moody's и Fitch, за прошлый год эти компании заработали 59,5 и 35,1 миллиарда долларов соответственно.

Как отмечает Bloomberg, чистая прибыль Saudi Aramco больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых.

В конце декабря Минфин Саудовской Аравии заявил, что ждет роста нефтяных доходов на 9% по сравнению с бюджетом 2018 года — до 662 миллиардов саудовских риалов (около 178 миллиардов долларов).

Финансовые показатели Saudi Aramco не разглашались с момента основания компании в 1988 году. Они были раскрыты лишь перед выходом компании на рынок облигаций, который намечен на эту неделю. 

Теги:
Экономика, ОАЭ



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