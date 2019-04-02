Глава Казахстана подписал соглашение с Узбекистаном в сфере энергетики

Узбекская сторона выражает заинтересованность в поставках казахстанской нефти в объеме до 2 миллионов тонн в год.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал межправительственное соглашение с Узбекистаном о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, ранее данный законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса и сената парламента Казахстана.

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Соглашение направлено на стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике, бесперебойное снабжение южных регионов Казахстана природным газом, а также взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы сторон.

Документом зафиксировано, что узбекская сторона выражает заинтересованность в поставках казахстанской нефти в объеме до 2 миллионов тонн в год. Узбекская сторона гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения приема запланированных объемов нефти.

Предусматривается создание Координационного совета, который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным исполнением мероприятий.

Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном в сфере энергетики >>>

Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент – Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Казахстана услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как международная перевозка.