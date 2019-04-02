Отличить контрафактные лекарства узбекистанцам поможет мобильное приложение

Запуск пилотного проекта по внедрению приложения, которое сканирует штрихкоды лекарств и сообщает о производителях, обсуждают в республике.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с британской компанией о возможности внедрения системы, которая поможет пациентам отличать оригинальную продукцию аптек от контрафактной через мобильное приложение, сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

Система сканирует штрихкод лекарства и выдает информацию о производителе, сертификации и дате выпуска препарата. Если информации нет, то это контрафакт.

В конце марта британская компания Crown Agents, разработавшая систему, провела в Ташкенте встречу с представителями Национальной палаты, Министерства здравоохранения, Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

"Мы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве с Национальной палатой инновационного здравоохранения Республики Узбекистан и рады, что начали очень активно сотрудничать. Ведь с момента подписания прошло буквально 3 недели, и мы вновь в Ташкенте с целью уже обсуждения технических вопросов проведения пилотного проекта", - отметила Региональный менеджер компании Crown Agents по Центральной Азии Лариса Кокарева.

По ее словам, Узбекистан может стать также одной из первых стран, обладающих инновационной системой, которая сейчас внедряется в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Данная система - абсолютная инновация и в своем окончательном виде только будет внедрена. Узбекистан может стать такой страной в регионе, которая сможет первой у себя внедрить эти технологии. Думаю, что этот проект, безусловно, очень важен для Узбекистана, потому что он позволит вашей стране совершить большой прорыв в развитии медицины, здравоохранения и внедрения цифровых технологий в медицине", - добавила Кокарева.

По мнению специалиста, система приведет в Узбекистан легальных производителей фармацевтических средств и поставит барьеры для "серого" рынка медицинских препаратов.

Видение того, как будет выглядеть процесс полного цикла прослеживаемости медицинских препаратов, Узбекистану даст пилотный проект компании Crown Agents, в который войдут ряд аптек и производителей.