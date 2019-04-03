Куда Узбекистан направит средства от размещения евробондов на депозитах

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Узбекистан направит 90% средств, полученных от размещения дебютных еврооблигаций, на депозиты в банках страны, сообщает Министерство юстиции республики.

Предполагается, что эта сумма составит почти 900 миллионов долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об эффективном использовании средств, поступающих от размещения первых суверенных международных облигаций республики.

"Из общего объема 889,2 миллиона долларов будут размещены посредством аукциона на депозитные счета коммерческих банков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

© Sputnik / Григорий Сысоев Евробонды Узбекистана: рост доверия или нужды?

По данным министерства, 89,9 миллиона долларов будут выданы в качестве ссуды государственному предприятию "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК), основному производителю золота в стране. Оставшиеся 20 миллионов долларов - в качестве долга узбекскому Агробанку, осуществляющему кредитование сельскохозяйственной отрасли страны.

Указанные средства распределены в целях дальнейшего повышения благосостояния страны и финансирования стратегически важных проектов, добавляет Минюст.

В середине февраля Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск разделили на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным Минфина, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.