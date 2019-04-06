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Российская компания договорилась с Узбекистаном об условиях добычи нефти

© Sputnik / Александр Мельников
Экономика
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Летом текущего года стороны планируют приступить к непосредственной реализации проекта.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. "Зарубежнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение об условиях добычи углеводородов на месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышик", сообщает пресс-служба российской компании.

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"Пятого апреля 2019 года в Москве между "Зарубежнефтью" и "Узбекнефтегазом" было подписано соглашение об основных условиях реализации проекта на территории Узбекистана и дорожная карта по обеспечению своевременной и качественной работы на месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум", "Южный Аламышик" с целью увеличения добычи углеводородов", - говорится в сообщении.

Поясняется, что компании подписали соглашение в рамках совместного предприятия "Андижанпетро". Летом этого года стороны планируют приступить к непосредственной реализации проекта.

Ранее "Узбекнефтегаз" и "Зарубежнефть" подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, сторонами была создана совместная рабочая группа. В октябре прошлого года компании обсудили подготовку соглашения о добыче нефти на востоке Узбекистана.

"Зарубежнефть" - холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер - РФ в лице Росимущества.

Теги:
Россия, Нефть, Узбекнефтегаз, Узбекистан



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