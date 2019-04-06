В Джизаке запустят завод по производству сканеров для аэропортов

Для реализации этого проекта в Фонд "Цифровое доверие" поступят инвестици из Швейцарии.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В Джизакской области запустят завод по производству сканеров для аэропортов Узбекистана и стран Центральной Азии, пишет infocom.uz.

Строительство завода будет происходить в рамках меморандума о сотрудничестве между International Aerospace Committee и Фондом "Цифровое доверие".

Стороны договорились о совместной работе по привлечению финансирования в проекты в области авиации, космоса, энергетики и земельных ресурсов, реализуемых в Узбекистане.

На Джизакском предприятии будут использовать технологии швейцарской компании Tudor Tech, которая является первой и единственной в мире технологией рентгеновского сканирования самолетов и других видов транспорта. С помощью этой технологии можно выявлять факты незаконной перевозки взрывчатых веществ, оружия, наркотиков и наличных денег.