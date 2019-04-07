Малайзийские кофейни хотят узбекское печенье и другие итоги выставки MIHAS

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Национальный стенд Узбекистана был представлен на 16-й Международной выставке халяльной продукции MIHAS-2019 (The Malaysia International Halal Showcase – 2019) в Куала-Лумпуре, сообщает пресс-служба МИД республики.
Организаторами самой крупной выставкой в сфере халяльной продукции в Юго-Восточной Азии выставки Министерство международной торговли и промышленности и Корпорация развития внешней торговли Малайзии (MATRADE).
На стенде Узбекистана была представлена продукция пищевой промышленности республики. Бизнесмены из Малайзии, Сингапура, Индонезии и Китая оценили вкус и качество халяльной еды из Узбекистана. Внимание ведущих мировых авиакомпаний, гостиниц и ресторанов быстрого питания привлекла инновационная упаковка одноразового кетчупа, майонеза, меда и других соусов. Сеть всемирно известных кофеен выразила заинтересованность в приобретении различных видов печенья из Узбекистана для последующей реализации на территории стран Юго-Восточной Азии.
Выставка MIHAS проходит в столице Малайзии с 2004 года. В этом году продукты питания, напитки, халяльную косметику, исламскую одежду, текстиль и медикаменты, а также услуги в сферах туризма, финансов, логистики и электронной коммерции представили более 800 известных компаний. Выставку посетили более 23 тысяч человек из 80 государств мира.