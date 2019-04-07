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Малайзийские кофейни хотят узбекское печенье и другие итоги выставки MIHAS

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Халяльную продукцию из Узбекистана представили на крупнейшей в Юго-Восточной Азии специализированной выставке.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Национальный стенд Узбекистана был представлен на 16-й Международной выставке халяльной продукции MIHAS-2019 (The Malaysia International Halal Showcase – 2019) в Куала-Лумпуре, сообщает пресс-служба МИД республики.

Организаторами самой крупной выставкой в сфере халяльной продукции в Юго-Восточной Азии выставки Министерство международной торговли и промышленности и Корпорация развития внешней торговли Малайзии (MATRADE).

На стенде Узбекистана была представлена продукция пищевой промышленности республики. Бизнесмены из Малайзии, Сингапура, Индонезии и Китая оценили вкус и качество халяльной еды из Узбекистана. Внимание ведущих мировых авиакомпаний, гостиниц и ресторанов быстрого питания привлекла инновационная упаковка одноразового кетчупа, майонеза, меда и других соусов. Сеть всемирно известных кофеен выразила заинтересованность в приобретении различных видов печенья из Узбекистана для последующей реализации на территории стран Юго-Восточной Азии.

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© Sputnik / Максим Богодвид
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По итогам MIHAS-2019 достигнуты предварительные договоренности о поставке продукции Elite Food Group малайзийской авиакомпании Air Asia и компании Batavia Indo Global PT для распространения в гостиницах и ресторанах быстрого питания Малайзии, Сингапура и Индонезии, а также о продаже овсяного и шоколадного печенья сете кофеен компании Old Town для реализации на рынке Малайзии, а также их сбыта в Туркменистане. Удалось договориться о том, что во II-III квартале 2019 года Узбекистан посетят 400-500 Малазийских туристов.

Выставка MIHAS проходит в столице Малайзии с 2004 года. В этом году продукты питания, напитки, халяльную косметику, исламскую одежду, текстиль и медикаменты, а также услуги в сферах туризма, финансов, логистики и электронной коммерции представили более 800 известных компаний. Выставку посетили более 23 тысяч человек из 80 государств мира.




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