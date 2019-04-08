Доллар устремился вверх – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 9 апреля.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. По данным на понедельник, доллар продолжил рост по отношению к суму.

Так, курс американской валюты вырос на 31,75 сума и составил 8451,37 сума. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Центрального банка.

Евро на этой неделе также продемонстрировал движение вверх, увеличившись на 33,08 сума – до 9477,37 сума.

Российский рубль поднялся на 1,23 сума, его курс составил 129,37 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.