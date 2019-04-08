GM поддержит локализацию завода в Узбекистане

"Узавтопром", GM и GM Korea Supplier Association подписали меморандум о взаимопонимании о поддержке развития автомобильной отрасли Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. General Motors поддержит локализацию производства GM Uzbekistan уже после выхода из состава акционеров предприятия, сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, "Узавтопром", GM и GM Korea Supplier Association подписали меморандум о взаимопонимании о поддержке развития автомобильной отрасли Узбекистана.

"Стороны договорились поддержать развитие автомобильной отрасли Узбекистана путем совместного сотрудничества по локализации автомобильных компонентов и запасных частей для новых автомобилей, планируемых к производству в АО GM Uzbekistan", - говорится в сообщении.

Детали дальнейшего сотрудничества не раскрываются.

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В октябре 2017 года GМ принял решение о поэтапном выходе из состава акционеров СП GM Uzbekistan, после чего концерн создаст 100%-ную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане. В декабре 2018 года сообщалось, что госкомпания полностью выкупила долю GM в СП.

Проектная мощность GM Uzbekistan в Асаке сейчас составляет 270 тысяч автомобилей в год, предприятие освоило выпуск девяти марок автомобилей. Производство автомобилей на СП по итогам 2018 года увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом и составило 220,667 тысячи автомобилей.