GM поддержит локализацию завода в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. General Motors поддержит локализацию производства GM Uzbekistan уже после выхода из состава акционеров предприятия, сообщили в пресс-службе компании.
По данным пресс-службы, "Узавтопром", GM и GM Korea Supplier Association подписали меморандум о взаимопонимании о поддержке развития автомобильной отрасли Узбекистана.
"Стороны договорились поддержать развитие автомобильной отрасли Узбекистана путем совместного сотрудничества по локализации автомобильных компонентов и запасных частей для новых автомобилей, планируемых к производству в АО GM Uzbekistan", - говорится в сообщении.
Детали дальнейшего сотрудничества не раскрываются.
Проектная мощность GM Uzbekistan в Асаке сейчас составляет 270 тысяч автомобилей в год, предприятие освоило выпуск девяти марок автомобилей. Производство автомобилей на СП по итогам 2018 года увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом и составило 220,667 тысячи автомобилей.