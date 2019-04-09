Жители Узбекистана стали делать больше вкладов в сумах

При этом доля валютных вкладов в общем объеме, наоборот, уменьшилась на один процент.

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. За I квартал 2019 года вклады в национальной валюте увеличились на 10,3%, а их удельный вес достиг 62%. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Отмечается, что доля валютных вкладов в общем объеме вкладов населения уменьшилась с 39% до 38%.

Всего объем вкладов населения в банках вырос на 8,1% и составил почти 16 триллионов сумов.

Ранее Центробанк обнародовал статистику за 2018 год. В прошлом году объем вкладов населения в банках вырос на 21,2% и составил 14,7 триллиона сумов. Вклады в национальной валюте увеличились на 38,2%, а их удельный вес вырос с 53% до 61%.