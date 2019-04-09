Россия построит в Наманганской области завод по производству прицепов

Строительство завода, как ожидается, начнется уже в этом году. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Российская компания "Орский прицепостроитель" планирует построить в Нарынском районе Наманганской области завод по производству прицепов и полуприцепов грузоподъемностью от 2 до 24 тонн. Об этом сообщили в Посольстве Узбекистана в РФ. Российские партнеры готовы инвестировать в реализацию проекта три миллиона долларов.

В марте владелец ПК "Орский прицепостроитель" Александр Малышкин и директор ООО "Орские прицепы" Евгений Шовкун совместно с представителями Посольства Узбекистана в Москве, хокимията Нарынского района, АО "Узагролизинг" посетили место, где будет построен завод, и обсудили связанные с его созданием вопросы.

Кроме того, российские партнеры ознакомились с деятельностью действующих в области предприятий и кластера по производству текстильной продукции. Им рассказали о торгово-экономическом потенциале региона, действующих там фискальных и других льготах и преференциях, условиях ведения бизнеса.

В Ташкенте состоялись переговоры с представителями акционерных обществ "Узавтосаноат" и "Узагротехсаноатхолдинг", участники обсудили расширение инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации. В итоге была подписана "дорожная карта" по реализации проекта.

Планируется, что строительство завода начнется уже в этом году. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.