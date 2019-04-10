Российский комбинат поставил в Узбекистан сверхпрочные канаты

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Белорецкий металлургический комбинат (БМК, входит в группу "Мечел") поставил опытные партии стальных канатов с полимерным покрытием в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Болгарию и Эстонию, говорится в сообщении компании.

Этот вид канатов отличается повышенной долговечностью и износостойкостью в работе. Комбинат отгрузил на экспорт канаты диаметром от 11 до 57 миллиметров. Они предназначены для комплектации экскаваторов, подъемных кранов и тяговых устройств, а также для изготовления строп.

"Изначально проект по выпуску канатов с пластиковым покрытием был нацелен на импортозамещение подобной продукции на российском рынке. Однако к ней есть большой интерес и со стороны зарубежных покупателей благодаря конкурентной цене. Первые партии мы направили на горнорудные предприятия группы "Мечел", где они подтвердили свою долговечность и износостойкость. Теперь мы расширяем географию поставок", - заявил гендиректор БМК Виктор Камелин.

Белорецкий металлургический комбинат - один из основных производителей метизов в России. Ассортимент выпускаемой продукции включает катанку и стальную проволоку, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди. На комбинате трудятся порядка 5,6 тысячи человек. В 2018 году комбинат сохранил поставки продукции на уровне около 465 тысяч тонн.