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Повседневная жизнь

Российский комбинат поставил в Узбекистан сверхпрочные канаты

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Канаты с полимерным покрытием отличаются долговечностью и износостойкостью в работе.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Белорецкий металлургический комбинат (БМК, входит в группу "Мечел") поставил опытные партии стальных канатов с полимерным покрытием в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Болгарию и Эстонию, говорится в сообщении компании.

Этот вид канатов отличается повышенной долговечностью и износостойкостью в работе. Комбинат отгрузил на экспорт канаты диаметром от 11 до 57 миллиметров. Они предназначены для комплектации экскаваторов, подъемных кранов и тяговых устройств, а также для изготовления строп.

"Изначально проект по выпуску канатов с пластиковым покрытием был нацелен на импортозамещение подобной продукции на российском рынке. Однако к ней есть большой интерес и со стороны зарубежных покупателей благодаря конкурентной цене. Первые партии мы направили на горнорудные предприятия группы "Мечел", где они подтвердили свою долговечность и износостойкость. Теперь мы расширяем географию поставок", - заявил гендиректор БМК Виктор Камелин.

Белорецкий металлургический комбинат - один из основных производителей метизов в России. Ассортимент выпускаемой продукции включает катанку и стальную проволоку, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди. На комбинате трудятся порядка 5,6 тысячи человек. В 2018 году комбинат сохранил поставки продукции на уровне около 465 тысяч тонн.




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