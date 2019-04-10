Фрукты и текстиль: чем Узбекистан удивил гостей выставки в Исламабаде

В течение трех дней более полутора тысяч человек посетили павильон Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Посольство Узбекистана в Пакистане приняло участие в крупной международной выставке Dream Home EXPO-2019 в Исламабаде, пишет МИД страны.

Всего в выставке участвовало порядка 300 строительных компаний и производителей из ОАЭ, КНР и стран Южной Азии.

В узбекском павильоне Made in Uzbekistan были представлены продукция компании Artel, стройматериалы, кабельно-проводниковые и другие изделия, а также текстильные и шелковые товары, фрукты и овощи из Наманганской области.

Посетители также смогли посмотреть проморолики об экономических возможностях страны и документальные фильмы об исторических городах Узбекистана.

В течение трех дней более полутора тысяч человек посетили павильон Узбекистана. По итогам выставки посольству присвоили второе место за посещаемость, разнообразие выставленных товаров и презентацию современных интерактивных торговых услуг.