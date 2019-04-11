Уфа и Ташкент обсудили логистику поставок овощей и фруктов

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрамханов обсудил в Ташкенте вопросы расширения сотрудничества в агросекторе, сообщает Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

"Узбекская сторона озвучила свою заинтересованность в участии в поставках плодоовощной продукции в Российскую Федерацию и использовании инфраструктуры Башкортостана для дальнейшего распределения продукции по территории России", - сообщил представитель министерства.

На встрече также были затронуты вопросы организации совместных предприятий на территории двух республик. В частности, Фазрахманов отметил конкурентные преимущества Башкирии в таких направлениях, как выращивание зерновых культур, скотоводство и пчеловодство, добавили в Минсельхозе.

Напомним, в марте заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на заседании руководителей рабочих органов узбекско-российской межправительственной комиссии в Ташкенте заявил, что создание ОРЦ в РФ позволит увеличить поставки овощей и фруктов из Узбекистана в три-пять раз. Стороны также намерены увеличить число пропускных пунктов в РФ в рамках "зеленого коридора" для поставок овощей и фруктов из Узбекистана. В настоящее время на российской территории действуют 11 таких пунктов.