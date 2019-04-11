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Как делают автомобили GM Uzbekistan

В GM Uzbekistan прокомментировали ситуацию с поставками авто без фар

© Новости Узбекистана
Экономика
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Информация о допоставке противотуманных фар только после требования Антимонопольного комитета не соответствует действительности, заявили в компании.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. GM Uzbekistan прокомментировала сообщение Антимонопольного комитета Узбекистана о выявлении фактов недопоставки противотуманных фар.

Выдача автомобилей без противотуманных фар происходила с оповещением и согласованием с покупателями в связи с задержкой поставки комплектующих.

"В целях своевременной поставки автомобилей, компанией было принято решение о выдаче покупателям автомобилей временно без противотуманных фар, с условием дальнейшей их установки", - отметили в пресс-службе компании.

В GM Uzbekistan добавили, что сведения о допоставке противотуманных фар по требованию Антимонопольного комитета не соответствуют действительности, так как компания держала под контролем установку противотуманных фар на автомобили и уведомляла своих покупателей.

В случае наличия каких-либо жалоб по качеству и недостаткам автомобиля можно обращаться по телефонам доверия компании.




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