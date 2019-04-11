"Узбекнефтегаз" выделит среды для инвесторов

Руководство компании готово лично встретиться с теми, кто заинтересован в совместной реализации проектов в нефтегазовой отрасли.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" еженедельно будет проводить день инвестора, сообщили в пресс-службе компании.

Такую практику внедрят для того, чтобы зарубежные инвесторы могли лучше ознакомиться с условиями сотрудничества и вступить в прямой диалог с компанией.

"Руководство компании готово лично встретиться с теми, кто выражает заинтересованность к совместной реализации проектов в нефтегазовой отрасли, рассказать о преимуществах капиталовложений в сферу и ответить на все интересующие вопросы", - отметили в "Узбекнефтегазе".

День инвестора будет проходить по средам.

Напомним, мощности АО "Узбекнефтегаз" сейчас позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% - до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.