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Стенд компании Узбекнефтегаз на узбекско-индийском бизнес-форуме в Дели

"Узбекнефтегаз" выделит среды для инвесторов

Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по инвестициям
Экономика
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Руководство компании готово лично встретиться с теми, кто заинтересован в совместной реализации проектов в нефтегазовой отрасли.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" еженедельно будет проводить день инвестора, сообщили в пресс-службе компании.

Такую практику внедрят для того, чтобы зарубежные инвесторы могли лучше ознакомиться с условиями сотрудничества и вступить в прямой диалог с компанией.

"Руководство компании готово лично встретиться с теми, кто выражает заинтересованность к совместной реализации проектов в нефтегазовой отрасли, рассказать о преимуществах капиталовложений в сферу и ответить на все интересующие вопросы", - отметили в "Узбекнефтегазе".

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
"Узбекнефтегаз" обсудил финансовое сотрудничество с "ВТБ Капиталом"
День инвестора будет проходить по средам.

Напомним, мощности АО "Узбекнефтегаз" сейчас позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% - до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.




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