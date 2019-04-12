Старт дан: первые байки вскоре сойдут с конвейера в Наманганской области

В Наманганской области запустили производство мотоциклов и трициклов.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Наманганской области запустили производство мотоциклов, скутеров и трициклов.

Как сообщает компания "Узавтосаноат", предприятие Norin Moto Bike начало производство техники в городе Нарын Наманганской области 10 апреля.

Соглашение об организации производства было подписано между АО "Узавтосаноат" и компанией Lifan Group Co.Ltd, которая выступает в качестве поставщика комплектующих частей для производимой продукции.

Напомним, 27 февраля этого года на заводе было запущено производство велосипедов.

Новый завод дал возможность трудоустроить более 150 человек с дальнейшим увеличением числа рабочих мест до 500.