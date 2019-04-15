Кто сколько должен: ЦБ обнародовал тревожные данные по проблемным кредитам

По данным Центробанка Узбекистана, за прошедший период 2019 года доля проблемных кредитов в республике выросла в 2,4 раза, хотя в общей массе займов это по прежнему не такая значительная часть.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В первом квартале 2019 года объем кредитов физических лиц составил 26,7 трлн сумов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 82%, следует из сообщения Центробанка Узбекистана.

С начала года объем кредитов вырос на 9%. Доля проблемных кредитов среди физических лиц составила 65 млрд сумов, увеличившись в первом квартале сразу на 38 млрд сумов или в 2,4 раза.

В то же время финансовый регулятор отмечает, что доля проблемных кредитов физлиц пока сохраняется на низком уровне — около 0,2%.

ЦБ Узбекистана Динамика роста объемов кредитов физлиц и проблемных кредитов в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Кутузов Внешний долг Узбекистана стремительно растет — ЦБ назвал причину

В Узбекистане продолжает расти совокупный внешний долг, однако большая часть кредитов теперь приходится на государственный сектор, в то время как частные заемщики постепенно расплачиваются по своим обязательствам. Согласно опубликованному документу финансового регулятора, совокупный внешний долг страны на 1 января 2019 года вырос до 17,3 миллиарда долларов, то есть на 9,5% или на полтора миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним показателем. С учетом объема внутреннего валового продукта страны на данный отчетный период (48,6 миллиардов долларов), доля совокупного внешнего долга республики составила порядка 35,6% ВВП.