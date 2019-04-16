В ИБР объснили, почему Узбекистану выгодно развивать исламский банкинг

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Исламский банкинг* может привлекать в Узбекистан до 10 миллиардов долларов ежегодно, если появятся необходимые законодательные нормы, заявил представитель Исламского банка развития (ИБР) в стране Хусан Хасанов. Об этом сообщает РИА Новости.
В Ташкенте проходит международная выставка и конференция BankExpo 2019.
"Если в Узбекистане будет создано законодательство по исламскому финансированию, страна может ежегодно привлекать до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций", — сказал Хасанов в ходе выступления на конференции.
Он отметил, что уже есть компании, готовые вкладывать на таких условиях финансы в банковскую сферу и в частный сектор страны.
"Есть такие предприниматели, которые в силу своих религиозных убеждений не берут кредиты, это сдерживает рост их компаний", — отметил Хасанов.
В июле 2018 года узбекский банк "Ипак йули" сообщил о начале пилотного проекта по созданию "исламского окна" в сотрудничестве с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), "дочкой" ИБР.
* Исламский банкинг — банковская деятельность, соответствующая принципам шариата, и ее практическое применение посредством развития исламской экономики.