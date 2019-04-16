В ИБР объснили, почему Узбекистану выгодно развивать исламский банкинг

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Исламский банкинг* может привлекать в Узбекистан до 10 миллиардов долларов ежегодно, если появятся необходимые законодательные нормы, заявил представитель Исламского банка развития (ИБР) в стране Хусан Хасанов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ташкенте проходит международная выставка и конференция BankExpo 2019.

"Если в Узбекистане будет создано законодательство по исламскому финансированию, страна может ежегодно привлекать до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций", — сказал Хасанов в ходе выступления на конференции.

Он отметил, что уже есть компании, готовые вкладывать на таких условиях финансы в банковскую сферу и в частный сектор страны.

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov В одном из банков Узбекистана появится первое в стране "исламское окно"

По словам Хасанова, внедрение исламского банкинга в Узбекистане также будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов со стороны населения.

"Есть такие предприниматели, которые в силу своих религиозных убеждений не берут кредиты, это сдерживает рост их компаний", — отметил Хасанов.

В июле 2018 года узбекский банк "Ипак йули" сообщил о начале пилотного проекта по созданию "исламского окна" в сотрудничестве с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), "дочкой" ИБР.

"Исламские окна" — один из инструментов исламского банкинга, альтернативного вида финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в исламском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

* Исламский банкинг — банковская деятельность, соответствующая принципам шариата, и ее практическое применение посредством развития исламской экономики.