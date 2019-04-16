В налоговом комитете Узбекистана представили советника от МВФ

Советник от Международного валютного фонда должен помочь ГНК и Минфину с разработкой и внедрением стратегии среднесрочной реформы налогового администрирования на 2019-2023 годы.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Постоянным советником от Международного валютного фонда в Государственном налоговом комитете Узбекистана стал Модестас Каселяускас.

Каселяускаса назначили в рамках проекта налогового администрирования, осуществляемого департаментом Международного валютного фонда по налогово-бюджетным вопросам.

Модестас Каселяускас имеет многолетний опыт работы в налоговых органах Литвы, а с 2005 по 2014 руководил Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы. В качестве советника он будет помогать ГНК и Минфину с разработкой и внедрением стратегии среднесрочной реформы налогового администрирования на 2019-2023 годы. В задачи Каселяускаса войдет содействие преобразованию налоговой службы в высокотехнологичную, автоматизированную, отвечающую современным стандартам.