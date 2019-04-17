Узбекистан заинтересовался зарубежным оборудованием по сортировке фруктов

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов посетил в Лёвене компанию Tomra, где производят высокотехнологическое оборудование по сортировке плодоовощной продукции, пишет пресс-служба МИД республики.

В переговорах также участвовал директор по внешнеэкономической деятельности компании Agrowide из Маргилана Кудрат Муратов. Он вместе с бельгийским представителем обсудил, какое оборудование лучшего всего подойдет для сортировки овощей и фруктов, которые узбекская фирма поставляет за рубеж.

По итогам встречи стороны договорились, что специалисты Tomra приедут с визитом в Узбекистан. Кроме того, иностранная компания примет участие в специализированной выставке сельскохозяйственного оборудования AgroTech Uzbekistan 2019, которая состоится в июне.