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Сортировка и укладка персиков для транспортировки на агрофирме

Узбекистан заинтересовался зарубежным оборудованием по сортировке фруктов

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Эксперты из Бельгии рассказали узбекским производителям, какое оборудование использовать для сортировки овощей.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов посетил в Лёвене компанию Tomra, где производят высокотехнологическое оборудование по сортировке плодоовощной продукции, пишет пресс-служба МИД республики.

В переговорах также участвовал директор по внешнеэкономической деятельности компании Agrowide из Маргилана Кудрат Муратов. Он вместе с бельгийским представителем обсудил, какое оборудование лучшего всего подойдет для сортировки овощей и фруктов, которые узбекская фирма поставляет за рубеж.

По итогам встречи стороны договорились, что специалисты Tomra приедут с визитом в Узбекистан. Кроме того, иностранная компания примет участие в специализированной выставке сельскохозяйственного оборудования AgroTech Uzbekistan 2019, которая состоится в июне.

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Теги:
овощи, Фрукты, Бельгия, Узбекистан



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