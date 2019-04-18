Зарытый потенциал: Мирзиёев нашел применение неосвоенным гектарам

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил постановление «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере сельского хозяйства», сообщает telegram-канал Правовой информации. В документе изложены основные задачи и направления работы, стоящие перед Министерством сельского хозяйства.

Для повышения эффективности в ведение Министерства были переданы Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения, Центр сертификации и испытания сельскохозяйственной техники и технологий, а также Центр развития семеноводства. Спустя год к Министерству возвращается Ташкентский государственный аграрный университет и его филиалы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Назначен первый заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов в ближайшие три года планируется приспособить пустующие земли под выращивание сельскохозяйственной продукции. Оказать помощь в восстановлении непригодных и пустынных земель смогут, в частности, компании из ОАЭ. На недавней встрече с Шавкатом Мирзиёевым арабские предприниматели заявили о готовности участвовать в инфраструктурных проектах, а также обменяться опытом и технологиями.

В рамках единой государственной политики в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности особое внимание уделено агрохимическому обслуживанию и защите растений. Для этих целей будет создана специализированная служба.

Узбекистан в последние годы перестраивает свою аграрную политику, в том числе за счет перераспределения производства сельхозпродукции – от хлопка в пользу овощей и фруктов.

На прошедшем в начале апреля совещании, посвященном аграрным вопросам, президент поручил ускорить процесс модернизации предприятий аграрного сектора. Государство немерено помочь с приобретением техники и упростить условия при получении кредитов на оборудование. Вместе с тем, поддержку окажут и производителям сельскохозяйственных машин.