Впервые опубликованы планируемые объемы поставки газа в регионы Узбекистана

Юридические лица, использующие природный газ в качестве топлива, смогут заранее просчитать необходимые объемы природного газа для своей производственной деятельности.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Компания "Узтрансгаз" впервые опубликовала в открытом доступе квартальные данные по объемам поставки природного газа на Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).

"Такое решение принято в защиту интересов населения и предпринимателей, а также в целях совершенствования ценовой политики на "голубое топливо", - отметили в компании.

Теперь юридические лица, использующие природный газ в качестве топлива, смогут заранее просчитать необходимые объемы природного газа для своей производственной деятельности.

В компании добавили, что объемы поставок природного газа на автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) на второй квартал 2019 года определяли специалисты "Узтрансгаза" с учетом максимальной потребности населения и предпринимателей в природном газе за первый квартал этого года.

Пресс-служба SGCOC На месторождении газа в Сурхандарьинской области начато разведочное бурение

Как следует из опубликованных данных , всего во втором квартале 2019 года АГНКС получат 838 500 млн кубометров газа. Больше всего газа поступит в Ферганскую область (109 484 млн кубометров) и в Наманганскую область (102 811 млн кубометров). А меньше всего - в Сырдаринскую (21 589 млн кубометров), Джизакскую (23 367 млн кубометров) и Навоийскую (25 193 млн кубометров) области.

Напомним, мощности АО "Узбекнефтегаз" сейчас позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% - до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.