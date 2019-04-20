ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне

Центральный банк Узбекистана оставил ставку рефинансирования без изменений – на уровне 16%.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%, сообщила пресс-центра финансового регулятора.

В ведомстве объяснили, что данное решение основано на необходимости сохранения текущих условий денежно-кредитной политики, направленной на обуздание инфляционных процессов и закрепление снижающегося тренда инфляционных ожиданий.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению ставки рефинансирования запланировано на 20 июля 2019 года.

Напомним, ранее в январе ЦБ также принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых.