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Здание Центрального банка Узбекистана

ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Центральный банк Узбекистана оставил ставку рефинансирования без изменений – на уровне 16%.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%, сообщила пресс-центра финансового регулятора.

В ведомстве объяснили, что данное решение основано на необходимости сохранения текущих условий денежно-кредитной политики, направленной на обуздание инфляционных процессов и закрепление снижающегося тренда инфляционных ожиданий.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению ставки рефинансирования запланировано на 20 июля 2019 года.

Напомним, ранее в январе ЦБ также принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Экономика, Узбекистан



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