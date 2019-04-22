15:27 22 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Курс валют

Сум окреп, доллар и евро упали – курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (59)
469 0 0

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 23 апреля.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. По данным на понедельник, евро упал по отношению к суму. Так, курс европейской валюты упал на 61,42 сума и составил 9493,15 сума. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Центрального банка.

Курс доллара на этой неделе продемонстрировал небольшое движение вниз, упав на 14 сумов – до 8441,36 сума. Российский рубль поднялся всего на 0,25 сума, его курс составил 131,78 сума.

Курс валют в Узбекистане
© Telegram-канала Центрального банка
Курс валют в Узбекистане

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (59)
Теги:
сум, рубль, евро, доллары, курс валюты, Курс валют



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике - фото
Опять потоп: как заливало Ташкент на выходных - видео
Опять потоп: как заливало Ташкент на выходных - видео
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054