Сум окреп, доллар и евро упали – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 23 апреля.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. По данным на понедельник, евро упал по отношению к суму. Так, курс европейской валюты упал на 61,42 сума и составил 9493,15 сума. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Центрального банка.

Курс доллара на этой неделе продемонстрировал небольшое движение вниз, упав на 14 сумов – до 8441,36 сума. Российский рубль поднялся всего на 0,25 сума, его курс составил 131,78 сума.

© Telegram-канала Центрального банка Курс валют в Узбекистане

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.