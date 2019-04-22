Бизнесмены Италии и Узбекистана встретятся на форуме в Риме

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Риме 6-7 мая пройдет Узбекско-итальянский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты республики.

В рамках форума пройдут панельные сессии, участники которых обсудят перспективы сотрудничества в текстильной, сельскохозяйственной, нефтегазовой, туристической, а также банковской сферах.

Напомним, в Ташкенте 19 апреля прошел Узбекско-южнокорейский бизнес-форум, мероприятие открыли президенты двух стран — Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин. Форум собрал руководителей экономических и финансовых структур, ведущих компаний двух стран, в том числе более 350 представителей 150 компаний и организаций Южной Кореи. Они обсудили поставку товаров и оказание услуг.

На бизнес-форуме были подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов в сфере энергетики, нефтегазовой, химической, горной, машиностроительной отрасли, электротехники, транспорта и логистики, текстильной и легкой промышленности, инфраструктуры, ИКТ, цифровой медицины.