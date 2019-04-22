Представители Schneider Electric рассказали об итогах и планах развития, а также о решениях, которые будут способствовать более эффективному развитию энергетической, нефтегазовой, транспортной, промышленной и строительных отраслей Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Компания Schneider Electric, объявила об открытии офиса в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба компании. Schneider Electric известна в мире как эксперт в области управления энергией и автоматизации.

К событию была приурочена деловая конференция, во время которой своим видением цифрового развития страны поделились заместитель министра экономики и промышленности Республики Узбекистан Ботир Шукуруллаевич Усмонов, а также чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Узбекистан Виолен де Вильмор.

Пресс-служба Schneider Electric Цифровое развитие страны: крупнейшая компания приходит в Узбекистан.

Представители компании, в свою очередь, рассказали об итогах и планах развития, а также о решениях, которые будут способствовать более эффективному развитию энергетической, нефтегазовой, транспортной, промышленной и строительных отраслей Узбекистана. В преддверии мероприятия состоялась встреча лидеров компании с министром экономики и промышленности Республики Узбекистан Ботиром Асадиллаевичем Ходжаевым.

"Мы планируем долгосрочное развитие отношений с Узбекистаном — это перспективный, динамично развивающийся регион, который встал на путь открытости, модернизации, повышения своего промышленного потенциала. Наши технологии, решения и специалисты помогут многим компаниям реализовать сложные инвестиционные проекты и воплотить в жизнь амбициозные планы государства по глубокой модернизации экономики и наращиванию уровня цифровизации", — отметил Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ.

В рамках мероприятия гости, представители крупнейших компаний Узбекистана, среди которых Узбекэнерго, Узбекнефтегаз, Узхимпром, ТашкентСити, Билайн, УзбекАтом. Многие их решения решения уже были внедрены в АГМК, Discover Invest, ТМЗ, Узбектелеком, НавоиАзот, Максам Чирчик.

Пресс-служба Schneider Electric Цифровое развитие страны: крупнейшая компания приходит в Узбекистан.

"Партнерам Schneider Electric передаются технологии, а это конструктивы, лицензии и чертежи, и оказывается необходимая финансовая поддержка, предоставляются гибкие и выгодные условия сотрудничества, которые позволят совместно развивать деятельность по производству самых современных видов оборудования и комплексных решений", - отмечает Алиёр Бахронов, глава представительства Schneider Electric в Узбекистане.

Недавно в Ташкенте прошло 29-е заседание Координационного комитета по энергетическому сектору Программы ЦАРЭС. Речь шла о стратегии реформирования электроэнергетической отрасли, развитии инвестиционных проектов в энергосистеме, обсудили варианты внедрения схем государственно-частного партнерства в энергетической сфере.