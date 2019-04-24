Мощные агрегаты и самоотдача: Алмалыкский ГМК перевыполнил план на март

Ранее сообщалось, что к 2026 году Алмалыкский комбинат намерен увеличить производство меди в 2,1 раза.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат представил отчет о работе за март. Подразделениям удалось не только выполнить, но и перевыполнить план.

"Самым показательным в выполнении квартального прогноза стал март, — сообщили в пресс-службе. — Так, меди черновой при плане 11760 тонн было выпущено 12782 тонны. Фактическое выполнение суточного плана составило 460 тонн при прогнозируемых 379 тоннах".

Анодной меди было выпущено 15181 тонн (по плану — 13493 тонны), а катодной — 12780 тонн (прогноз — 11210 тонн).

Такие результаты стали возможны благодаря увеличению мощности агрегатов, эффективной организации труда и самоотдаче трудового коллектива, отмечается в публикации.

© Sputnik / Павел Лисицын Больше меди и рабочих мест: Алмалыкский ГМК о планах на ближайшие годы

Ранее сообщалось, что к 2026 году Алмалыкский комбинат намерен увеличить производство меди в 2,1 раза — за счет реализации новых проектов. Один из них — разработка месторождения "Ёшлик 1".

Алмалыкский ГМК — уникальный горнодобывающий комплекс, одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на добыче и переработке горных пород как в республике, так и во всей Центральной Азии.

Сегодня предприятие находится на новом этапе своего развития. В августе 2018 года доля АГМК была передана в доверительное управление компании SFI Management Group.

Для повышения эффективности работы предприятия были привлечены ведущие зарубежные и национальные ученые и эксперты, разработана программа модернизации и реконструкции основных структурных подразделений комбината до 2022 года.