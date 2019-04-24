22:19 24 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Уборка зерновых на Юге России

Экспорт сельхозтехники из России в Узбекистан вырос в 7,5 раза

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
35 0 0

Заводы РФ отправляют в Узбекистан сельхозмашины, строительно-дорожная технику, а кроме того — участвуют в переоборудовании предприятий республики.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Поставки российской сельхозтехники в Узбекистан выросли по сравнению с 2017 годом в 7,5 раза — до 1,35 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ассоциации "Росспецмаш". 

Проекты на 600 миллионов долларов: итоги первого дня Expo-Russian Uzbekistan
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Проекты на 600 миллионов долларов: итоги первого дня Expo-Russia Uzbekistan
В Ташкенте сегодня открылась промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019. Российское специализированное машиностроение представляли заводы, входящие в "Росспецмаш". В их числе "Ростсельмаш", Петербургский тракторный завод и "Пегас-Агро".

Директор ассоциации Алла Елизарова приняла участие в мероприятиях деловой программы — стала модератором круглого стола на тему "Укрепление взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса". 

Она отметила, что перспективным направлением сотрудничества двух стран являются поставки в Узбекистан современной российской сельхозтехники и оборудования для производства качественной сельхозпродукции, которую можно реализовывать не только на внутреннем рынке, но и отправлять в РФ. Кроме того, предприятия России могут обеспечить потребителей из Узбекистана строительно-дорожной техникой и пищевым оборудованием.

"Заводы из России заинтересованы не только в увеличении экспортных поставок, но и в создании на территории республики совместных предприятий по производству специализированный техники. У двух стран уже есть положительный опыт в данном направлении", — отметили в пресс-службе.

Два года назад "Ростсельмаш" начал выпуск тракторов и комбайнов на базе Чирчикского завода сельхозтехники. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил это производство как один из успешных кооперационных проектов двух стран.

Заводы РФ отправляют в республику разные виды сельхозмашин — зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные трактора, бороны, сеялки, пресс-подборщики и другие. Кроме того, экспортируется строительно-дорожная техника, в том числе автошасси, экскаваторы, бульдозеры, плавильно-заливочные установки. Также российские заводы участвуют в переоборудовании хлебопекарных предприятий Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Россия, Экономика, Сельхозтехника, Сельское хозяйство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу в Пекине
Ким Чен Ын: человек улыбка, человек-загадка – фотолента
Ким Чен Ына в России встретили с хлебом и солью
Улыбки и рукопожатия: Ким Чен Ына тепло встретили в Хасане – видео
Какого цвета бывают паспорта в разных странах
Паспорта мира: от чего зависит цвет документа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054