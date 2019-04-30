В рамках визита в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом изменений на гидроэлектростанции в Сариасийском районе.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Шавкат Мирзиёев проконтролировал модернизацию Тупалангской ГЭС и строительство двух новых гидроэлектростанций в Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Ради будущего: президент посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию

Тупалангская ГЭС модернизируется в соответствии с постановлением президента от 2 мая 2017 года. За это время высота плотины Тупалангского водохранилища была увеличена на 20 метров, а его вместимость доведена до 500 миллионов кубометров. Сейчас ведутся работы по монтажу еще двух агрегатов общей мощностью 145 мегаватт. Более того, малые гидроэлектростанции "Зарчоб-1" и "Зарчоб-2" сейчас уже находятся на этапе строительства.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Ради будущего: президент посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию

Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой плотиной и гидроэлектростанцией.

"Это историческое событие. Это делается ради будущего, ради наших детей. В дальнейшем Сурхандарья благодаря гидроэнергетике сможет полностью покрывать потребность своей экономики в электроэнергии", - сказал президент республики.

На базе ГЭС также состоялась презентация новых технических систем для обеспечения безопасности водохранилищ и постоянного наблюдения за ними.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Ради будущего: президент посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию

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Президент подчеркнул, насколько важен вопрос безопасности при разработке и эксплуатации таких масштабных проектов.

Глава республики дал указания по повышению эффективности работы ГЭС, по укреплению плотин и постоянному контролю их безопасности.

Месяц назад сообщалось, что в Уртачирчикском районе Ташкентской области начала работу Туябугузская гидроэлектростанция.