Президент Узбекистана ознакомился с выполняемыми мерами по развитию угольной промышленности.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В рамках визита по Сурхандарьинской области Шавкат Мирзиёев побывал на Шаргуньском угольном месторождении в Сарыасийском районе, сообщает пресс-служба президента республики Узбекистан.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Проверка продолжается: Мирзиёев на Шаргуньском угольном месторождении

Согласно указу президента в республике реализуется ряд мер по устройству и поэтапному развитию угольной промышленности. Также изменения потерпела система управления акционерного общества "Узбекуголь".

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В Шаргуне находится одно из самых богатых месторождений угла в Узбекистане. Совместно с китайскими партнерами уже работают проекты, которые позволят не только увеличить добычу ресурса, но и обеспечат многих людей рабочими местами.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Проверка продолжается: Мирзиёев на Шаргуньском угольном месторождении

В настоящее время прокладывается шахта к основным залежам месторождения.Также глава государства ознакомился с расширенным планом по добычи угля в Сурхандарьинской области.

"Такого качественного угля больше нигде нет. Нам необходимо использовать его эффективно, с умом и по науке, во благо нашего народа", - сказал Миризиёев.

В ходе визита прошла также презентация проектов по модернизации акционерного общества "Шаргункумир".

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Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Программу дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности до 2021 года.