Доллар подрос, а евро взлетел – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 7 мая.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. По данным на понедельник, доллар незначительно вырос по сравнению с прошлой неделей, а курс евро совершил большой скачок. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Американская валюта прибавила 3,4 сума, составив 8448,89 сума.

Европейская валюта подорожала на 47,73 сума и стоит теперь 9462,76 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.