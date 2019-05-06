На Мингбулаке получена первая нефть

Нефть была получена в ходе инвестиционного проекта СП "Мингбулакнефть".

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Первая нефть получена на месторождении Мингбулак в Наманганской области на востоке Узбекистана, сообщает Министерство энергетики.

Нефть была получена в ходе инвестиционного проекта СП "Мингбулакнефть".

Напомним, СП "Мингбулакнефти", "Узбекнефтегаза" и крупнейшая китайская нефтегазовая компания China National Petroleum Corporation начали бурение на нефтяном месторождении Мингбулак в июле 2017 года.

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В октябре 2011 года CNPC и национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" договорились о совместной разработке месторождения Мингбулак.

Китайская компания заявила о намерении вложить 255,3 миллиона долларов в разработку месторождения с выходом на проектную мощность до 200 тысяч тонн нефти в год.

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В конце мая 2017 года совместное предприятие New Silk Road Oil And Gas с участием CNODC (дочерняя компания CNPC) приступило к эксплуатационному бурению на одном из газоконденсатных месторождений в Бухарской области.