Что входит в обязанности сотрудников Агентства продвижения экспорта

В конце прошлого года президент подписал постановление, в котором говорится, что на работу агентства планируется ежегодно выделять 15 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил положение об Агентстве продвижения экспорта, в котором определены его задачи и функции. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

Сотрудники агентства должны оказывать информационную и консультационную поддержку экспортеров по вопросам маркетинга, ценообразования, транспортной логистики, сертификации, стандартизации и контроля качества, налогового и таможенного администрирования, выхода на иностранные рынки по принципу "единого окна".

В документе также определена процедура назначения директора агентства. Министр по инвестициям и внешней торговле предлагает кандидатуру, а кабмин — утверждает.

Президент республики Шавкат Мирзиёев в конце прошлого года одобрил предложение о создании Агентства продвижения экспорта при Министерстве внешней торговли. В постановлении, подписанном главой государства, говорится, что на его работу планируется ежегодно выделять 15 миллионов долларов. Кроме того, документ предусматривает открытие сети информационно-консультационных центров — для содействия развитию экспорта.

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В начале апреля Мирзиёев подвел итоги первого квартала по выполнению годового бюджета, в частности, той части доходов, которые поступают в казну от экспорта. На фоне общегосударственного успеха выделились и явные аутсайдеры — девять районов и городов.

Мирзиёев поручил откорректировать работу сразу нескольких государственных ведомств. Представителям местных органов власти совместно с Торгово-промышленной палатой предстоит провести мониторинг предприятий, прекративших свою деятельность, для возобновления производства.

Особое внимание президент обратил на таможенное регулирование. Для упрощения процедуры экспорта узбекских товаров на границах необходимо кратно сократить время оформления товаров, а также внедрить формат "одного окна" для предоставления и обработки всей документации по грузам.