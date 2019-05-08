Прогноз неутешительный: Узгидромет ждут большие изменения

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. На рассмотрение внесен проект по дальнейшему совершенствованию структуры Узгидромета, сообщается на портале regulation.gov.uz.

На данный момент в службе насчитывается более 330 пунктов гидрометеорологических наблюдений и мониторинга загрязнения окружающей природной среды. Под ее руководством осуществляется множество видов прогностических, аналитических и справочных работ. Однако в структуре службы в ходе анализа выявлен ряд проблем.

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Узгидромет не имеет четкой правовой основы по взаимодействию с государством, не составлен план системного развития ведомства, не выбран четкий регламент по оказанию услуг, также имеются проблемы с материально-технической базой и качеством подготовки специалистов.

В целях совершенствования работы ведомства предложено определить приоритетные направления работы ведомства, открыть новые подразделения в регионах и утвердить правовую составляющую службы. Также необходимо грамотно распределить обязанности между всеми структурами Узгидромета, наладить систему подготовки кадров и обеспечить работникам достойную оплату труда. При необходимости нужно обратить внимание на международный опыт в этом вопросе с последующим привлечением квалифицированных кадров из других стран.

Также Узгидромет будет включен в систему "Электронное правительство".

Недавно было внесено предложение о внедрении в систему крупнейших компаний Узбекистана антимонопольного комплаенса для соблюдения закона о конкуренции. В конце прошлого года, к примеру, была проведена реструктуризация национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".