Инвесторам в Узбекистане дали право подписывать соглашения ГЧП на 49 лет

Отбор частного партнера будет проходить на основе тендера или прямых переговоров.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане инвесторы получили право заключать соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) сроком до 49 лет, соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Он опубликован на портале Lex.uz.

Документ был принят законодательной (нижней) палатой парламента в апреле и одобрен сенатом в начале мая. Закон вступит в силу спустя месяц после его официального опубликования, то есть 11 июня.

"Срок действия соглашения о государственно-частном партнерстве не может быть менее трех лет и не должен превышать 49 лет", — говорится в тексте документа.

Отбор частного партнера будет проходить на основе тендера или прямых переговоров.

Документ устанавливает правовую основу ГЧП, включая правила и процедуры, институциональную структуру данной формы реализации проектов.

В марте начал работу сайт Агентства по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) — централизованный информационный ресурс для потенциальных инвесторов, которые находятся в поиске высококачественных проектов ГЧП.

В конце апреля президент Узбекистана своим постановлением утвердил перечень из 15 проектов стоимостью 1,66 миллиарда долларов, предлагаемых к реализации иностранным инвесторам на условиях ГЧП. В предлагаемом списке проекты по строительству солнечной и тепловой электростанций; привлечению инвесторов в управление системами газоснабжения, теплоснабжения и распределительной электрической сети по всей стране; строительство платных автодорог, модернизация аэропортов в Ташкенте и регионах страны.