18:07 13 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Мужчина у пункта обмена валюты

Доллар растет, а евро взлетает – курс валют в Узбекистане

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (62)
147 0 0

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 14 мая.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. По данным на понедельник, доллар незначительно вырос по сравнению с прошлой неделей, а курс евро совершил большой скачок. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Курс американской валюты прибавил 9,27 сума, составив 8458,16 сума. Европейская валюта подорожала на 38,29 сума и стоит теперь 9501,05 сума. Курс российского рубля упал всего на 0,07 сума, он составил 129,74 сума.

Курс валют 14.05.2019
Курс валют 14.05.2019

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (62)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сила воды: лучшие виды легендарной Ниагары
Когда слишком долго ждешь маму из супермаркета - смешное видео с псом
Когда слишком долго ждешь маму из супермаркета - смешное видео с псом
Крупные авиакатастрофы с пассажирскими самолетами в 2018-2019 гг.
Самые страшные авиакатастрофы 2018-2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054