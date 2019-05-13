Доллар растет, а евро взлетает – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 14 мая.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. По данным на понедельник, доллар незначительно вырос по сравнению с прошлой неделей, а курс евро совершил большой скачок. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Курс американской валюты прибавил 9,27 сума, составив 8458,16 сума. Европейская валюта подорожала на 38,29 сума и стоит теперь 9501,05 сума. Курс российского рубля упал всего на 0,07 сума, он составил 129,74 сума.

Курс валют 14.05.2019

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.