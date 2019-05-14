Ведущая нефтегазовая компания Италии может выйти на рынок Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni рассматривает возможность выхода на рынок Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики по итогам встречи посла Узбекистана в Бельгии Дильера Хакимова и старшего вице-президента Eni S.p.A Фабио Марчетти.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества итальянской компании на энергетическом рынке республики.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков "Татнефть" планирует открыть представительство в Узбекистане

"Исходя из получения доступа к информации по энергетическим ресурсам и проведения анализа данных, Eni рассмотрит возможность подготовки проекта меморандума о взаимопонимании и открытия представительства в Узбекистане", — говорится в публикации.

Eni также намерена участвовать в 23-й международной выставке "Нефть и газ Узбекистана 2019", которая пройдет в Ташкенте 15-17 мая. Мероприятие соберет более тысячи делегатов из 30 стран — в их числе международные спикеры, руководители компаний.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Работает в 83 странах. Eni добывает сырье, в частности, в Африке, России и Казахстане, а сбывает — в Италии и других странах Европы.

Напомним, в 2018 году нефтедобыча в Узбекистане по сравнению с предыдущим годом сократилась на 8,2% — до 746,4 тысячи тонн. При этом добыча природного газа выросла на 6,1% и составила 59,842 миллиарда кубометров.

До 2030 года в стране планируется реализовать 30 инвестиционных проектов стоимостью 36,5 миллиарда долларов по геологоразведке, добыче и глубокой переработке углеводородов. Президент страны Шавкат Мирзиёев поручил "Узбекнефтегазу" уделить особое внимание нефтегазовой химии и за десять лет увеличить с 2% до 7% долю переработки газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью за счет привлечения инвесторов из Японии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы.