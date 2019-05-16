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Навоийская область стала свободной экономической зоной

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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На развитие производственной, инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры новой СЭЗ выделено 67,735 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Навоийская область Узбекистана получила статус свободной экономической зоны (СЭЗ). Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, документ опубликован на портале Lex.uz.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Гендиректор московского технопарка "Рикор" назначен главой СЭЗ "Навои"
Особый режим будет действовать в регионе для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств минимум до 1 января 2030 года.

В приоритете — создание новых производств в сфере переработки драгоценных камней и металлов.

Предприятия-участники СЭЗ "Навои" освобождаются от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также таможенных платежей за оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, ввозимые для собственных нужд. Кроме того, предприятиям не придется платить за провоз через таможню строительных материалов, произведенных не в Узбекистане.

Производство гипсокартона
© Sputnik / Руслан Кривобок
В Узбекистане появилась новая свободная экономическая зона
Учредители предприятий с иностранными инвестициями с 1 июля этого года смогут получить специальную "инвестиционную визу" сроком действия до трех лет. Продлить ее можно будет, не покидая Узбекистан.

Указом главы государства также утверждены меры по развитию производственной, инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры СЭЗ. На реализацию мероприятий выделено 67,735 миллиона сумов.

Ранее Sputnik Узбекистан рассказывал, как получить участок для реализации инвестиционного проекта в республике. Так, для размещения инвестпроектов на территориях СЭЗ необходимо, чтобы объем экспорта составлял не менее 25% произведенной продукции по итогам второго финансового года с начала деятельности предприятия в течение двух лет, а в последующие годы — не менее 50%.

Теги:
Инвестиции, Узбекистан, Экономика, СЭЗ, Навоийская область



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