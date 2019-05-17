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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард

Кристин Лагард: Узбекистан десятки лет развивался по неправильной формуле

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Глава Международного валютного фонда назвала новую формулу развития республики.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. До недавнего времени на протяжении десятилетий Узбекистан был одной из самых закрытых стран мира, а теперь стремится вернуть статус государства, которое вдохновляет людей, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Директор–распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард
© Sputnik / Алексей Агарышев
Глава МВФ рассказала, что приведет Узбекистан к процветанию
"Траектория реформ и старание главы государства вдохновляют многих наблюдателей, в том числе МВФ", — сказала Кристин Лагард после выступления в Центробанке.

Она также назвала новую формулу развития Узбекистана: увеличение объемов качественных инвестиций, поддержание макроэкономической и финансовой стабильности и борьба с коррупцией. По ее словам, если не искоренить коррупцию, от страны отдалятся потенциальные инвесторы.

Ранее в ходе доклада в Центробанке Кристин Лагард рассказала, что приведет Узбекистан к процветанию. По ее мнению, это открытость в торговле и улучшение отношений с соседними странами.

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Теги:
Узбекистан, Экономика, Международный валютный фонд



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